أكدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وقوفها الكامل ومساندتها المطلقة لكافة الإجراءات التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية والتدابير التي تتخذها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها.



وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان لها، اليوم (الأحد) إنها تثمن عاليًا الأدوار التي يقوم بها الأردن في دعم وتعزيز منظومة العمل الأمني العربي المشترك، مؤكدةً ثقتها في حكومة المملكة الأردنية وكفاءة أجهزتها الأمنية في الحفاظ على أمنها.