أعلن الجيش اليمني اليوم (الأحد) مقتل 30 متمرداً حوثياً، في عملية عسكرية أطلقها لدحر المليشيا الإرهابية من مواقع تمركزها شمالي محافظة الضالع جنوب البلاد.



وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن وحدات من الجيش شنّت هجوماً استباقياً على مواقع المليشيا المدعومة من إيران، شمال وغرب منطقة مريس، وأسفر هذا الهجوم عن مقتل 30 حوثياً وجرح آخرين وخسائر مادية في صفوف المتمردين.