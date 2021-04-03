قتل طفل وأصيب 5 آخرون اليوم (السبت) في قصف صاروخي حوثي لحي الروضة السكني في محافظة مأرب شرق اليمن. ووفقاً لمصادر محلية، فإن صاروخاً بالستياً سقط على الحي السكني المكتظ بالنازحين وتسبب في تدمير منزلين وحافلة ركاب.وقالت مصادر طبية إن اثنين من الجرحى في حالة حرجة، مؤكدة أن الجرحى نقلوا إلى مستشفى مأرب العام ويجري تقديم الرعاية لهم، مؤكدة أن المليشيا تركز في هجماتها على الأحياء التي يقطنها النازحون وكذلك المخيمات.ويواجه أكثر من مليوني مدني من سكان المدينة الخطر وسط صمت دولي مريب، إذ تواصل المليشيا استهداف مناطق تمركزهم بالصواريخ والمسيرات المفخخة.