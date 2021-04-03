قتل 9 جنود صوماليين على الأقل وأصيب 11 آخرون اليوم (السبت) في هجوم إرهابي على قاعدتين للجيش الصومالي جنوب العاصمة مقديشو، فيما أعلنت حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة تبنيها للهجوم.وأكد قائد الجيش الوطني الصومالي الجنرال أوداوا يوسف راغي وقوع الهجومين، لكنه قال إن حركة الشباب تكبدت خسائر فادحة، مضيفا: «لقد تركوا بعض جثث قادتهم القتلى ولا تزال قواتنا تطارد الفارين منهم».وأوضح قائد قوات مشاة الحكومة الجنرال محمد تهليل: «فقدنا 9 من جنودنا وأصيب 11 آخرون من جانبنا». وقال: «قتلنا 60 من عناصر حركة الشباب في موقع و17 آخرين بالقرب من القاعدة الأخرى».وأفاد سكان محليون بأن الهجمات وقعت في قريتي بريري وأوطيغلي بإقليم شبيلي السفلى على بعد 75 كيلومترا جنوبي العاصمة مقديشو، فيما زعمت حركة الشباب المتطرفة أنها قتلت 47 من مقاتلي الحكومة.