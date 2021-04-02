في توتر جديد يعيد الأزمة بين البلدين إلى المربع الأول، قالت اليونان اليوم (الجمعة)، إن سلسلة من الحوادث مع خفر السواحل التركي في الممر الضيق للمياه بين جزيرة ليسبوس اليونانية الشرقية والساحل التركي. وقال خفر السواحل اليوناني، إن ثلاثة حوادث وقعت صباحاً شمال شرقي ليسبوس، وهي جزيرة تقع على طريق تهريب المهاجرين الرئيسي من تركيا إلى اليونان. وأضاف أن سفينتين تركيتين كانتا ترافقان أو تدفعان زوارق تحمل مهاجرين باتجاه المياه الإقليمية اليونانية.من جهته، قال وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراشي في بيان، إن خفر السواحل اليوناني أبلغ عن حوادث متعددة لمرافقة خفر السواحل والبحرية التركية لقوارب المهاجرين الواهية إلى حدود أوروبا في محاولة لإثارة تصعيد مع اليونان. وأضاف أن هؤلاء المهاجرين غادروا الشواطئ التركية، وبالنظر إلى حقيقة أنهم تلقوا الدعم من تركيا، فهم لم يكونوا في خطر. ودعا السلطات التركية إلى التراجع ووقف هذا الاستفزاز غير المبرر.واتهمت أثينا أنقرة بالإخفاق في التضييق على مهربي المهاجرين الذين يعملون من شواطئها، مؤكدة أنها تشجع اللاجئين الذين يسعون إلى دخول اليونان بشكل غير قانوني.