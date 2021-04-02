أفصحت مصادر ألمانية موثوقة، أن برلين ستعرض على بيروت الأسبوع القادم خطة مليارية «مشروطة» لإعادة بناء مرفأ بيروت. وقال مصدران دبلوماسيان على علم بتفاصيل الخطة اليوم (الجمعة): إن ألمانيا وفرنسا تسعيان لقيادة مساعي إعادة الإعمار، مؤكدين أن برلين ستطرح في السابع من أبريل اقتراحا وافق بنك الاستثمار الأوروبي على المساعدة في تمويله وسيتم بموجبه إخلاء المنطقة وإعادة بناء المنشآت. وقدر مصدر بأن يراوح تمويل بنك الاستثمار بين مليارين وثلاثة مليارات يورو.وبينما أعلن مسؤول لبناني أن ألمانيا ستقدم مقترحاً شاملاً لإعادة إعمار المرفأ، أكد المصدران الألمانيان، أن الخطة تبدو مشروطة بتشكيل حكومة جديدة لإصلاح الميزانية واستئصال الفساد، وهو شرط يصر المانحون، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، على تنفيذه قبل الإفراج عن مساعدات بمليارات الدولارات.وأكد أحدهما أن هذه الخطة لن تأتي دون شروط... ألمانيا وفرنسا تريدان أولاً رؤية حكومة قائمة ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات. لا توجد طريقة أخرى غير ذلك وهذا أمر جيد للبنان.وتشمل الخطة تأسيس شركة مدرجة في البورصة مماثلة للشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط بيروت التي كان قد أسسها رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في التسعينات.وقدر المصدران تكلفة المشروع بما يراوح بين 5 و15 مليار دولار، مؤكدين أنه ربما يوفر نحو 50 ألف وظيفة.