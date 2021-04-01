تشهد اليمن تزايداً في الإصابات بفايروس كورنا، إذ أعلنت الحكومة اليمنية أمس (الأربعاء) ارتفاع عدد المصابين في مناطق سيطرتها إلى 4357 حالة إصابة، منها 888 وفاة، و1676 متعافيا، لكن المليشيا تتكتم على عدد المصابين رغم إعلان وفاة الطبيب المخترع خالد نشوان، في وقت متأخر من ليل أمس متأثراً بإصابته بفايروس كورونا.وأكدت مصادر طبية يمنية أن عددا من قيادات الحوثي بينهم مهندس الانقلاب يحيى الشامي ورئيس الحكومة عبدالعزيز بن حبتور مرقدين في العناية المركزة بأحد المستشفيات في شمال صنعاء وفي وضع حرج.وذكرت نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين أن وفاة الدكتور نشوان الذي يعد من أكبر الاستشاريين في اليمن يرفع حصيلة المتوفين من الأطباء بالفايروس إلى 75 طبيباً منذُ أبريل من العام الماضي 2020.وكان الدكتور نشوان حصل على براءة اختراع جهاز سُمي «نشوان باراسوند» (Nashwan Parasound) عام 2006 وهو جهاز يقوم بمعالجة أمراض الشرايين دون تدخل جراحي وتلقى عددا من الجوائز العلمية العالمية والعربية، كما قلده الاتحاد العالمي للمخترعين بالعاصمة المجرية بودابست وسام «فارس المخترعين الدوليين» عن اليمن وكرئيس لاتحاد المخترعين اليمنيين.الطبيب الراحل خالد نشوان من مواليد العاصمة صنعاء عام 1970 وكان يقيم سابقاً في هنغاريا قبل أن يعود ويستقر في صنعاء وينشئ مركزاً خاصاً لعلاج القلب.وقال أطباء في محافظة تعز لـ«عكاظ» أن الوضع خرج عن السيطرة، وأن مستشفيات المدينة في أزمة كبيرة جراء سرعة انتشار الوباء وعدم وجود الإمكانيات اللازمة لمواجهته، مؤكدين أن المحافظة بحاجة ماسة للأكسجين في ظل توقف مصنع الإنتاج في المدينة.وأفاد الأطباء أن العشرات من المرضى يموتون في منازلهم جراء عدم قدرة المستشفيات في تعز على استيعابهم بسبب الحصار التي تفرضه المليشيا وقلت الإمكانيات وعدم وأزمة في توفير العلاجات وأنابيب الأكسجين.