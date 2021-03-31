اختطف مسلحون في ليبيا 8 من أبناء قرية«جردو»التابعة لمحافظة الفيوم جنوب غرب القاهرة، وطالب الخاطفون بفدية قيمتها 20 ألف دينار ليبي عن كل شاب مقابل إطلاق سراحهم. وكشف عدد من أهالي القرية اليوم(الأربعاء)، ، أن شقيق أحد المخطوفين أبلغه أن عصابة اختطفتهم من منزل يقطنونه في مدينة بنغازي نحو طرابلس، وطالب السلطات المصرية التدخل لإنقاذ حياتهم. وقال إن الأهالي يخشون على مصير أبنائهم، كاشفا عن خطف شابين من نفس القرية قبل عامين ولا يعرف أحد مصيرهم. تساءل أحد شبان القرية: لماذا يختطف العمال المصريون وحدهم في ليبيا؟. وأضاف أن هذه ليست أول ولا آخر حادثة اختطاف لمصريين يعملون في ليبيا. وشدد على ضرورة وضع حد لهذه الظاهرة التي تتفاقم يوما بعد يوم.وسبق أن حررت السلطات المصرية 32 شابا اختطفتهم عصابات في منطقة بني وليد في ليبيا في يناير الماضي وهم من قرية العمرة التابعة لمركز ومدينة أبو تشت بمحافظة قنا بصعيد مصر، كانوا قد سافروا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية وتعرضوا للاختطاف.