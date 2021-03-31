بعد فرنسا، يستعد المغرب لإعادة فتح سفارته واستئناف نشاطها الدبلوماسي في ليبيا المتوقف منذ 7 سنوات إثر إغلاق السفارة بسبب هجوم مسلح تعرضت له في أبريل 2015، وتبناه تنظيم «داعش».وكانت مصر والولايات المتحدة واليونان ومالطا، أعلنت عزمها استئناف عمل سفارتها في ليبيا في أقرب فرصة، في مؤشر على تحسنّ الأوضاع الأمنية مع شروع السلطة التنفيذية الجديدة في ممارسة مهامها.ووصل اليوم (الأربعاء) وفد رفيع المستوى من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي المغربية إلى طرابلس للقاء مسؤولين ليبيين، والنقاش حول الترتيبات اللوجستية لإعادة التمثيل الدبلوماسي للمغرب خلال الفترة القادمة عبر سفارته في طرابلس وقنصليته في بنغازي.ويمثل إعادة المغرب فتح سفارته في ليبيا خطوة نحو تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، وتفعيل الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين.