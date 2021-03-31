من المتوقع أن يوافق الاتحاد الأوروبي، اليوم (الأربعاء)، على قرار بفرض عقوبات على شخصيات إيرانية، هو الأول من نوعه منذ 2013، بحسب ما أفاد دبلوماسيون أوروبيون.والعقوبات الأوروبية المنتظرة مرتبطة بخرق حقوق الإنسان في إيران، وستشمل تجميد أرصدة ومنعاً للسفر بحق شخصيات عدة.وأكد 3 دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي إن التكتل بصدد الموافقة على فرض عقوبات على بعض الأفراد الإيرانيين؛ بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، ومن المتوقع أن يوافق مبعوثو الاتحاد على تجميد أصول هؤلاء الأفراد وفرض حظر على سفرهم، على أن يتم نشر أسمائهم الأسبوع المقبل، عندما تدخل العقوبات حيز التنفيذ. وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين: «يجب أن يعلم المسؤولون الإيرانيون عن انتهاكات حقوق الإنسان أن لذلك عواقب».وأفادت المصادر بأن الاتحاد الأوروبي سيدرج أسماء إيرانية إضافية ويمدد العقوبات القائمة على إيران لمدة سنة إضافية.