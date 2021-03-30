حذرت هيئة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية، اليوم (الثلاثاء)، من أن إيران ستواصل ضرب أهداف إسرائيلية في الفترة القادمة. وأفادت بأن تهديدات طهران تتركز في دول جوارها الجغرافي. ولفتت إلى تهديدات إيرانية للسياح الإسرائيليين في الشرق الأوسط.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، ذكرت أمس (الإثنين)، أن الجيش الإسرائيلي سينفذ مناورات عسكرية كبيرة في قبرص خلال الصيف كجزء من مناورات «شهر الحرب»، وتستغرق التدريبات حوالى أسبوع وتشمل القوات الخاصة والقوات الجوية والبحرية وسيحاكي الجنود القتال في عمق منطقة غير مألوفة.وتجري مناورة «شهر الحرب» على مدى 4 أسابيع في أول تدريب من نوعه في تاريخ الجيش الإسرائيلي. وتوفر هذه التدريبات للجنود فترة تدريب ممتدة من أجل محاكاة واقع الحرب.وتشمل التدريبات سيناريو متعدد الجبهات في الشمال والجنوب والضفة الغربية، وفقاً لأسوأ السيناريوهات التي يدرسها الجيش الإسرائيلي، وفقاً لوسائل الإعلام الإسرائيلية.وحذر مسؤول إسرائيلي من أن إسرائيل ستنظر في مجموعة من الردود المحتملة إذا اختار الرئيس جو بايدن الانضمام إلى الاتفاق النووي. وسبق أن أعلن مسؤولون أمريكيون في إدارة بايدن أنهم يخططون لطرح اقتراح جديد لبدء المحادثات في أقرب وقت هذا الأسبوع، بحسب ما أفاد شخصان مطلعان على الوضع لـموقع «بوليتيكو» POLITICO.