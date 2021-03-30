قتل 45 شخصاً في تدافع شهدته العاصمة التنزانية دار السلام في 21 مارس أثناء تأبين الرئيس الراحل جون ماغوفولي، بحسب ما أعلنت الشرطة التنزانية اليوم (الثلاثاء).وقال قائد شرطة منطقة دار السلام لازارو مامبوساسا: كان هناك الكثير من الأشخاص الذين أرادوا دخول الملعب ولم يتحلَّ بعضهم بالصبر، حاولوا الدخول عنوة ما نجم عنه تدافع. قتل 45 شخصاً في الحادثة. وأضاف أن خمسة من القتلى ينتمون لعائلة واحدة. وأعلن مقتل امرأة وأربعة أطفال في الحادثة التي وقعت في ملعب أوهورو، لكن دون أن يتم الإعلان حينها عن العدد الكامل للقتلى. وأفاد مامبوساسا بأن العشرات جرحوا في التدافع لكن خرج معظمهم من المستشفى.واصطف عشرات الآلاف في شوارع دار السلام هذا الشهر لوداع ماغوفولي الذي أعلنت الحكومة وفاته فجأة جراء مرض غامض في 17 مارس، ووقع التدافع في اليوم الثاني من مراسم تكريم الرئيس الراحل في ملعب أوهورو.