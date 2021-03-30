حذر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري من خطورة عدم تشكيل الحكومة وإنهاء الأزمة التي تعصف بلبنان منذ فترة طويلة. وقال بري خلال افتتاح جلسة لمجلس النواب أمس (الاثنين): «البلد كله بخطر إذا لم تتألف حكومة وسنغرق كسفينة «تيتانيك» من دون استثناء». وأقر البرلمان قانون استعادة الأموال المنهوبة المتأتية من الفساد بمادة وحيدة، وفقا لما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام. وقال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ​إبراهيم كنعان المنتمي إلى التيار الوطني الحر إنّه تمّ إقرار قانون استعادة ​الأموال المنهوبة​. وتساءل النائب جورج عدوان من «حزب القوات اللبنانية»: «هل القصة من يسنّ قوانين أكثر؟»، معتبرا أن المسألة ليست بسن القوانين بل بتنفيذها، لافتا إلى أن هناك عشرات القوانين التي أقرت ولم تنفذها الحكومة.وكان مراقبون أكدوا أهمية إقرار قانون استعادة أموال الفساد لأنه يضع آليات تنفيذية لتحقيق هذا الهدف، فضلا عن تحسين الأوضاع الاقتصادية في لبنان. ووصف النائب جميل السيد، ما حصل بأنه «عملية خداع» للبنانيين.