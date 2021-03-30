شن رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو، هجوماً عنيفاً على الرئيس رجب أردوغان، متهماً حكومته بأنها «تبيع الأوهام للشعب. وانتقد وعود الإصلاح التي أطلقها الرئيس وحزبه. وقال رئيس حزب المستقبل المعارض لأردوغان: لا توجد ملفات يمكنك عرضها واستغلالها، أنت لا تعمل وفق الحقائق، لقد حولت الإدارة الحكومية إلى مسلسلات قدمتها للقنوات التلفزيونية، كل ما تفعله هو «بيع الأحلام». ووصف إقالة محافظ البنك المركزي ناجي أغبال بأنها «زلزال اقتصادي، وعملية غير عقلانية، جنون لا يستطيع أي عقل يقبله». وكان أردوغان أقال أغبال، ما أدى إلى فقدان الليرة التركية 17% من قيمتها.ولفت أوغلو إلى أن تركيا كانت تنتظر قائمة الإصلاحات المتوقعة من مؤتمر العدالة والتنمية وليس إصلاحات بيرات البيرق، في إشارة إلى إقالة محافظ البنك المركزي، الذي تقول المعارضة إنه من خصوم صهر أردوغان وزير المالية السابق. وقال إن بيان الإصلاح رؤية ديمقراطية وقانون وعدالة، يكتب في عالم الحقائق وليس في الأحلام، في الواقع الأمر كل ما ظهر لنا هو إصلاح بيرات البيرق.