في جريمة جديدة تضاف إلى جرائم عصابة الانقلاب، حولت مليشيا الحوثي عددا من الجامعات الأهلية بما فيها جامعة العلوم والتكنولوجيا -كبرى الجامعات في اليمن- إلى ثكنات عسكرية ومقرات لإقامة الفعاليات والمعارض الدموية تعرض في قاعاتها مختلف الصواريخ بما فيها الباليستية والمسيرات.وقال طلاب يمنيون، إن جدران القاعات وأروقة الجامعة امتلأت بصور قادة إيرانيين وآخرين من المليشيا الإرهابية أبرزهم الهالك قاسم سليماني والعراقي أبو مهدي المهندس واللبناني عماد مغنية، وأفاد الطلاب بأن المليشيا أقامت أمس (الأحد) في جامعة العلوم والتكنولوجيا فعاليات، وعرضت صواريخ وأسلحة داخل قاعات الجامعة.واستنكر الطلاب تدمير المؤسسات التعليمية والتشجيع على الإرهاب والعنف والفوضى داخل الجامعة، مؤكدين أن عناصر المليشيا أدخلت الأسلحة والمعدات وهي تردد شعارات وأهازيج الموت والإرهاب، ما أصاب الطلاب بالذعر وأجبرهم على مغادرة الجامعة وتركها للمليشيا. وزعم مسؤول الجامعة المعين من الحوثيين المدعو شرف الدين، مغادرة الطلاب إلى غياب الوعي.وكان الحوثيون سيطروا على عدد من الجامعات بينها جامعة العلوم والتكنولوجيا في نهاية عام 2019 بقوة السلاح واختطفوا رئيسها، وأطاحوا بقياداتها واستبدلوها بحوثيين موالين لهم.