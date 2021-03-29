دعا أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم (الإثنين) إلى التعاون بين مجلس الأمة والحكومة، معرباً عن أمله بأن تشهد البلاد جلسة للبرلمان غداً (الثلاثاء). ووفقاً لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، فإن أمير الكويت أكد على الحاجة الماسة للتعاون البناء بين السلطتين ووضع المصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبار، مشدداً على ضرورة احترام القضاء خصوصاً أحكام المحكمة الدستورية، والالتزام بأحكام الدستور وخاصة المادة الخمسين منه. ولفت إلى ضرورة التمسك بالمسيرة الديموقراطية والمحافظة عليها، معرباً عن ثقته بالنواب وبحرصهم على تجاوز هذه المرحلة بحكمة ووعي ليتسنى توجيه كل الجهود والطاقات لتحقيق النمو والتقدم في البلاد.