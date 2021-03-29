طلب النائب العام اللبناني غسان عويدات، اليوم (الإثنين)، من المحكمة العسكرية التحقيق حول تقرير منظمة العفو الدولية التي اتهمت قوى الأمن بتعذيب لاجئين سوريين، جرى اعتقالهم خلال السنوات الماضية بتهم «الإرهاب».

ووثقت منظمة العفو في تقرير نشرته بعنوان «كم تمنيت أن أموت»، انتهاكات طالت 26 لاجئا سوريا، بينهم أربعة أطفال، تم توقيفهم بين العامين 2014 و2021، بتهم «الإرهاب»، 6 منهم ما زالوا قيد الاعتقال.

وقالت إن قوى الأمن استخدمت بعض «أساليب التعذيب المروعة نفسها المستخدمة في أسوأ السجون سمعة في سورية». ووجهت الاتهام بشكل أساسي إلى مخابرات الجيش.