كشف وزير الري والموارد المائية المصري محمد عبدالعاطي رغبة القاهرة في استئناف المفاوضات حول أزمة سد النهضة، مشددا على أهمية أن يتسم التفاوض بالفعالية والجدية لتعظيم فرص النجاح.وجدد خلال لقائه المبعوث الأمريكي للسودان السفير دونالد بوث، أمس (الأحد)، تمسك بلاده بحقوقها المائية، مشدداً على دعم القاهرة لمقترح الخرطوم بشأن تشكيل لجنة رباعية لحل الأزمة بين إثيوبيا والسودان ومصر، رغم رفض أديس أبابا هذا المقترح أكثر من مرة.وحذر من أن الإجراءات الأحادية الإثيوبية في ما يخص ملء وتشغيل السد ستنتج عنها تداعيات سلبية ضخمة، الأمر الذي يجعل من هذا السد أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حالياً، في وقت تعاني فيه مصر من شح مائي حاد يقابله وفرة مائية في إثيوبيا. ولفت الوزير المصري إلى أن القاهرة تدعم التنمية في جميع دول حوض النيل والسعي لتحقيق المنفعة للجميع من خلال التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم يلبي طموحات الدول في التنمية.