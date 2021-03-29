قتل شخصان (انتحاريان) وأصيب 14 بجروح أمس (الأحد) في هجوم انتحاري استهدف كاتدرائية ماكاسار شرق إندونيسيا في أول أيام عيد قداس الشعانين (القيامة) لدى المسيحيين. ووصف الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الهجوم بـ«جريمة ضد الإنسانية»، مطالباً الجميع بمكافحة الإرهاب والتطرف المناقضين للقيم الدينيّة. وتضررت عدة سيارات قرب الكاتدرائية، وفرضت الشرطة طوقا أمنيا.وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية أرغو يوونو: «كان هناك شخصان على دراجة نارية حين حصل الانفجار عند المدخل الرئيسي للكنيسة، وكان المنفذان يحاولان الدخول إلى حرم الكنيسة»، مضيفاً: «لقد دمرت الدراجة النارية وكانت هناك أشلاء، لا نزال نجمع الأدلة ونحاول تحديد جنسية المنفذين».وأعلنت شرطة إقليم سيلاويسي الجنوبي وعاصمته ماكاسار، أن انتحاريا على الأقل قتل، وأفادت بأن شرطياً منع الدراجة النارية من دخول حرم الكاتدرائية قبل الانفجار الذي وقع بعد القداس.من جهته، قال محمد رمضان رئيس بلدية المدينة الساحلية التي يقطنها 1.5 مليون نسمة، إن هناك الكثير من الأشلاء البشرية قرب الكنيسة وفي الشارع.