برعاية رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى عقدت الجامعة اليوم (الأحد) الندوة العلمية الافتراضية «وقفات مع بيان هيئة كبار العلماء والتحذير من جماعة الإخوان الإرهابية»، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة التعليم، ورئاسة أمن الدولة، وذلك بهدف توضيح خطر جماعة الإخوان الإرهابية على الدين والوطن، والدعوة إلى الاجتماع على الحق، ونبذ الفرقة والاختلاف والتحذير من الجماعات المخالفة لمنهج الحق.

وسلطت الندوة الضوء على 3 محاور، تمثل المحور الأول في «مكانة العلماء الراسخين ووسائل الجماعات وجماعة الإخوان في نقض وتقليل هذه المكانة»، قدمته المتحدثة من وزارة التعليم الدكتورة منى بنت عبدالرحمن الشنيفي.

وناقش المحور الثاني «الحث على الاجتماع ولزوم الجماعة وأساليب جماعة الإخوان في هدم هذا الأصل»، قدمه مستشار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل.

بدوره، تناول المتحدث من رئاسة أمن الدولة الباحث بالإدارة لمكافحة التطرف الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهليل المحور الثالث حول «التحذير من فكر وخطر جماعة الإخوان الإرهابية»، وأدارت الندوة عميدة شؤون الطالبات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة منيرة بنت عبدالرحمن المقرن.

يأتي ذلك انطلاقاً من حرص جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على تعزيز مفاهيم الوحدة الوطنية ووحدة الصف ونبذ الفرقة وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال وتعميق الانتماء للوطن.