قررت السلطات الباكستانية اليوم (الأحد) تشديد إجراءات الإغلاق للحد من انتشار فايروس كورونا.

وأوضح المركز الوطني للقيادة والعمليات المعني بالسيطرة على انتشار فايروس كورونا أن إجراءات الإغلاق الجديدة تشمل الحظر على جميع التجمعات في الأماكن العامة بما في ذلك حفلات الزفاف والفعاليات الاجتماعية والثقافية والسياسية والرياضية والفعاليات الأخرى.

وأضاف في بيان صحفي أن قرار تشديد إجراءات الإغلاق تم اتخاذه للسيطرة على الانتشار السريع لفايروس كورونا ضمن الموجة الثالثة التي تشهدها باكستان في الوقت الحالي، مؤكداً أنه سيتم فرض الإغلاق الكامل في المناطق الأكثر انتشاراً للفايروس في المدن الكبرى.