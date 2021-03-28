بدأت قوات سورية الديموقراطية، اليوم (الأحد) حملة أمنية في مخيم الهول شمال شرق سورية ضد «أذرع تنظيم داعش» الإرهابي، شملت عشرات الاعتقالات، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان،



وقال مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، إن «أكثر من ثلاثين امرأة ورجلاً يُشتبه بأنهم مؤيدون لداعش اعتقلوا» منذ بدء العملية فجراً، فيما أكد مسؤولان إعلاميان تابعان لقوات سورية الديموقراطية (تحالف عربي كردي في شمال سورية) المدعومة من واشنطن، بدء «عملية أمنية» بالتعاون مع قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.