يواصل نظام الملالي استفزاز المجتمع الدولي بإعلان انتهاكه الاتفاق النووي الذي أضحى بلا قيمة، إذ كشف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في برلمان الملالي مجتبى ذوالنور أن طهران ضاعفت 10 مرات من قدراتها على تخصيب اليورانيوم بعد نصب 1000 جهاز طرد متطور من طراز IR2mووفقاً لوكالة «مهر» الإيرانية، قال مجتبى إنه «بموجب القانون الذي أقره البرلمان كان لا بد من تشغيل 1000 جهاز طرد مركزي من طراز IR2M قبل 20 مارس 2021، وقد نجح الخبراء في استكمال المشروع». وأضاف: «تم إنجاز ذلك حسب التاريخ المحدد، وتعد هذه خطوة مهمة جداً وإستراتيجية». ولفت إلى أن أجهزة IR2M التي تم تشغيلها لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم أكثر بـ5 إلى 6 أضعاف مما تخصبه الأجهزة السابقة التي تعمل حالياً في منشأة نطنز وهي من طراز IR1. وأوضح أن الأجهزة من طراز IR2M «يمكنها تخصيب اليورانيوم بنفس قدرة تخصيب منشأة نطنز بأكملها، التي تعمل في الوقت الحاضر وفقاً للاتفاق النووي لعام 2015». واعتبر أن «هذه الإجراءات كانت التزامات قانونية. ومن المقرر نصب أجهزة طرد مركزي من طراز IR6 حسب الجدول الزمني. وقد تم تركيب وتشغيل أول سلسلة منها، وهذه أهم خطوة في تطوير الصناعة النووية» في إيران، على حد تعبيره. يذكر أنه في مطلع ديسمبر 2020 تبنى البرلمان الإيراني قراراً باستئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% والانسحاب من «البروتوكول الإضافي»، كخطوات في إطار تقليص التزامات إيران بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.