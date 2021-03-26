كشف فيديو انتشر على مواقع التواصل المصرية ركاباً يستغيثون من داخل أحد قطاري حادثة سوهاج في صعيد مصر يطالبون بإنقاذهم من داخل عربات الموت. وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت وفاة 32 مواطناً وإصابة 91 آخرين في حادثة التصادم اليوم (الجمعة) بمحافظة سوهاج جنوب مصر. وأكدت الوزارة أنه تم الدفع بـ36 سيارة إسعاف لمكان الحادثة لنقل المصابين للمستشفيات.وشهدت قرية الصوامعة التابعة لمركز طهطا شمال سوهاج، وقوع حادثة التصادم بين قطارين، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.