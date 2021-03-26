توعد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، المتسببين في حادثة تصادم القطارين بسوهاج، التي أسفرت عن 32 قتيلًا و91 جريحاً بعقاب رادع. وقال السيسي في تدوينه له على صفحته على مواقع التواصل اليوم (الجمعة): «تابعت عن كثب الحادث الأليم الذي شاهدناه اليوم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج»، مضيفاً إن «الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصراراً على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث».وأضاف: «قد وجهت رئاسة الوزراء والأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة».وقال إن الجزاء الرادع سينال كل من تسبب في هذه الحادثة الأليمة بإهمال أو بفساد أو بسواه، دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة موجهاً الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا. وكان رئيس الوزراء المصري و5 من الوزراء قد توجهوا إلى سوهاج لمتابعة تداعيات الحادثة.