أعلنت وزارة الصحة المصرية وفاة 32 مواطناً وإصابة 84 آخرين في حادثة تصادم قطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج بصعيد مصر، وأوضح مساعد وزيرة الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، أنه تم الدفع بـ36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت المتوفين والمصابين إلى المستشفيات، لافتاً إلى أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد توجهت إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم.من جانبه، شدد رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي على سرعة نقل جميع المصابين في الحادثة إلى المستشفيات وتوفير الرعاية الكاملة لهم، متابعاً مع وزيري النقل والصحة والسكان تلقي المصابين الرعاية الطبية العاجلة، وأمر رئيس الوزراء بتحرك المسؤولين المعنيين إلى مكان الحادثة، وتقديم الدعم اللازم، وسرعة التعامل مع الموقف هناك.كما تم على الفور تفعيل غرفة الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، للوقوف على الوضع في موقع الحادثة أولاً بأول مع المسؤولين، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.