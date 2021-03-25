قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه لا يستبعد نشر قوات في اليمن، في إطار مهمة مستقبلية للأمم المتحدة.

وأضاف جونسون خلال جلسة لمجلس العموم البريطاني، اليوم (الخميس) إنه «لايوجد طلب أو اقتراح لانخراط المملكة المتحدة في اليمن، لكننا بالتأكيد مستعدون للنظر في الأمر إذا الظروف تطلبت ذلك».

واستدرك قائلاً: «ولكن أشدد على أن ظروف اليمن يجب أن تكون مختلفة تماماً عما هي عليه الآن للمضي قدماً في إرسال قوات على الأرض».

وبالأمس عبرت مندوبة بريطانيا الدائمة في الأمم المتحدة باربرا وودورد عن قلق بلادها بشأن استمرار المعارك في اليمن وحمّلت جماعة أنصار الله (الحوثيين) المسؤولية.

وقالت إن بلادها تدعم المبادرة السعودية لأنها تشمل العناصر الأساسية لإنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن.