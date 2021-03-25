سجلت السلطات الصحية في إيران 7 آلاف و506 إصابات جديدة بفايروس كورونا المُستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليون و830 ألفًا و823 مُصابًا على مستوى البلاد.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، في بيان أوردته وكالة أنباء (إرنا-نيوز) الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية، اليوم (الخميس)، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 62 ألفًا و142 حالة، عقب تسجيل 97 وفاة جديدة منذ أمس (الأربعاء).

وأضافت لاري أن عدد المتعافين من المرض بلغ مليونا و569 ألفًا و697 شخصًا منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن، مُشيرة إلى أن هناك 3 آلاف و889 مريضًا من ذوي الحالات الحرجة يخضعون للعلاج في وحدات العناية المركزة.