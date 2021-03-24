أكدت وسائل إعلام ليبية، تصفية الضابط المشتبه بتنفيذه الإعدامات في ليبيا المدعو محمود الورفلي. وأعلنت اليوم (الأربعاء)، بأن سيارة الورفلي تعرضت لهجوم في بنغازي مؤكدة إصابة شقيقه أيضا في الهجوم ، ونقل إلى العناية المركزة وهو في حالة صحية حرجة. وأوضحت أن سيارة الضابط القتيل تعرضت لوابل من الرصاص بالقرب من جامعة العرب الطبية في مدينة بنغازي.يذكر أن الورفلي معروف لدى الليبيين بسبب فيديوهات انتشرت له لعمليات إعدام عناصر من«الدواعش» رميا بالرصاص. وطالبت المحكمة الجنايات الدولية بتسليم الورفلي الذي يتمتع بشعبية كبيرة في بنغازي، بعد ظهوره في مقاطع الإعدام المعروفة.

و أدرجت وزارة الخزانة الأميركية الورفلي في ديسمبر 2019 على قائمتها الخاصة بالعقوبات، متهمة إياه بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وقالت في بيان حينها، أن الورفلي صُور في 24 يناير 2018، وهو ينفذ عملية إعدام جماعي لعشرة معتقلين عزل في بنغازي بعد أن أطلق النار على كل محتجز في رأسه واحدا تلو الآخر.