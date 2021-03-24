دعت اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط في ختام أول اجتماع لها منذ تسلّم الرئيس الأمريكي جو بايدن مهامه قبل شهرين إلى استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.وناقشت الرباعية ليل (الثلاثاء-الأربعاء) إحياء «مفاوضات ذات معنى» بين إسرائيل والفلسطينيين، بهدف التوصل لحل يقوم على أساس وجود دولتين.وعقد مبعوثو الرباعية (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتّحدة) اجتماعاً افتراضياً للبحث في سبل العودة إلى مفاوضات هادفة تؤدّي إلى حلّ الدولتين. إذ دعا المجتمعون الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى تجنّب أيّ عمل أحاديّ الجانب من شأنه أن يعقّد تنفيذ حلّ الدولتين، في إشارة خصوصاً إلى التوسّع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلّتين، والمحاولات التي تبذلها الدولة العبرية لضمّ أجزاء من الضفّة. ويعد هذا الاجتماع هو الأول لمبعوثين من الوسطاء الأربعة منذ سبتمبر 2018.