استقبل وزير الداخلية السوداني الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ بمكتبه اليوم (الأربعاء) سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.

وبحثا خلال اللقاء أوجه التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين خصوصا في المجالات الأمنية والشرطية وسبل دعمها وتعزيزها.

وأثنى الوزير خلال اللقاء على مستوى العلاقات بين السودان والمملكة، وأكد مواصلة التنسيق والتشاور وتفعيل علاقات الشراكة التي تربط البلدين في شتى المجالات وضرورة توحيد الجهود، لاسيما في النواحي الأمنية وتبادل الخبرات بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين والمنطقة.

من جانبه، أكد سفير خادم الحرمين الشريفين استمرار التعاون والتنسيق الكامل والفاعل بين وزارتي الداخلية في البلدين في مختلف المهام والجوانب، مشيرا إلى أن هناك دورات تدريبية لرفع الكفاءة وتبادل الخبرات خلال الفترة القادمة.