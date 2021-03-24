توفي صباح (اليوم الأربعاء) الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، ووزير مالية دولة الإمارات، ونعى الشيخ محمد بن راشد، «رفيقه»، بكلمات مؤثرة في تغريدة على «تويتر» كاتباً: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك.. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم..».

فيما تم إعلان الحداد وتنكيس الأعلام في دبي لمدة عشرة أيام، اعتباراً من اليوم، وتعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات في الإمارة لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من غد (الخميس). وستقتصر الصلاة على الفقيد على أفراد العائلة بسبب ظروف جائحة كورونا.

ولد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في عام 1945، وهو الابن الثاني للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.

شغل رحمه الله منصب وزير المالية منذ التشكيل الأول لمجلس الوزراء في 9 ديسمبر 1971 ولغاية وفاته، وعُرف عن سموه اهتمامـه بالأعمال الإنسانية، وشـغفه بالثقافة والآداب والتطورات العلمية، وحرصه على التنمية البشرية المستدامة في بيئة عالمية مستقرة ترتكز على الحوار والشراكة.

وترأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية الرفيعة المستوى والتي تلعب دوراً حيوياً في دعم الاقتصاد وسوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن أهمها:

بلدية دبـي.

هيئة آل مكتوم الخيرية.

شركة دبي للألمنيوم المحدودة.

شركة دبي للغاز الطبيعي المحدودة.

مركز دبي التجاري العالمي.

شركة الإمارات الوطنية للبترول.

شركة الإمارات الوطنية للمنتجات النفطية.

مركز تجهيز حقول النفط المحدود (OSC).

ومُنح عام 2006 ثلاث شهادات من الكلية الملكية البريطانية كأول شخصية عالمية تحقق هذا الانجاز، حيث مُنح شهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية بلندن، وشهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية بأدنبرة، وشهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية والجراحة بجلاسكو.