اتهم وزير الخارجية الإيطالي السابق جوليو تيرتزي النظام الإيراني بممارسة الخداع على المجتمع الدولي بهدف التغطية على الأزمات التي يمر بها في الداخل، مستعرضاً المخططات والمشاريع السياسية والأمنية التي يوجهها النظام ضد الشعب في بلاده والشعوب العربية والإسلامية.وانتقد تيرتزي في مؤتمر عقدته منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة عبر الإنترنت اليوم (الثلاثاء)، تصريحات رؤوس نظام الملالي حول ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية إثر الحظر الدولي الناجم عن السياسات الخارجية الإيرانية.وسخر من تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني التي قال فيها «إن إيران سجلت معدل نمو إيجابي بنسبة 2.2%، في الوقت الذي سجلت الاقتصادات القوية في العالم معدلا سلبيا نسبته 10 %»، موضحا أن النظام الإيراني يمر بآخر مراحله، ما يدفعه وأجهزته القمعية للشعور بالذعر والهلع ويضطره إلى السعي لأية عملية إنقاذ أو إنعاش تحول دون تهاويه. وقال تيريزي: «طهران أصبحت مزوداً رئيسياً للصواريخ في جميع أنحاء المنطقة خصوصاً وكلائها الحوثيين في اليمن، وحزب الله في لبنان، وكتائب حزب الله في العراق».