قُتل عشرة أشخاص على الأقلّ، أحدهم شرطي، برصاص مسلّح أطلق النار في متجر بمدينة بولدر في ولاية كولورادو الأميركية، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وقالت رئيسة شرطة المدينة الواقعة أسفل جبال الروكي ماريس هيرولد إنّ «10 قتلى سقطوا في مكان الحادث، بينهم شرطي لبّى نداء الاستغاثة»، مضيفة أنه «كان أول من وصل إلى مكان الحادث، وقد قتل جرّاء إصابته بالرصاص».

ووفقاً للسلطات فإنّ مسلّحاً أطلق النار في سوبرماركت «كينغ سوبرز» في المدينة الواقعة على بُعد 50 كلم من دنفر عاصمة الولاية، قبل أن تعتقله الشرطة.

بدوره، أوضح قائد شرطة المدينة أنّ عناصره اعتقلوا مشتبهاً به، مشيراً إلى أنّ الموقوف رجل وقد أصيب بجروح.