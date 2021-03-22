أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد عبدالله بخاري، حرص المملكة العربية السعودية على أمن لبنان واستقلال قراره السياسي. وعبر بخاري خلال زيارته بطريرك الأرمن الأرثوذكس في لبنان آرام الأول كيشيشيان اليوم (الإثنين)، عن أمله في أن يستجيب اللبنانيون لتغليب مصلحتهم الوطنية العليا والتعامل مع التحديات التي تلبي التطلعات المشروعة للشعب اللبناني. وشدد على أهمية الابتعاد عن خطاب الكراهية كونها على نقيض دائم مع المصلحة الوطنية ولأنها تؤدي إلى استقطاب حاد بين أطياف المجتمع وتعرضه للخطر. وبحث بخاري مع البطريرك آرام الأول العلاقات الأخوية التي تربط المملكة بالأرمن في لبنان والعالم بالإضافة إلى تبادل الجانبين الأحاديث الودية.