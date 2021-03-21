جدد المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم (الأحد)، تهديداته بالانسحاب من الاتفاق النووي بين بلاده والدول الغربية ما لم ترفع واشنطن جميع عقوباتها عن طهران. وزعم خامنئي أنه لا يثق بالأمريكيين في ما يتعلق برفع العقوبات عن بلاده قائلا: «وعودهم ليست لها مصداقية».

من جهة ثانية نقلت وكالة «أسوشيتد برس» أن الحرس الثوري الإيراني بحث احتمالية ضرب قاعدة «فورت ماكنير» العسكرية الأمريكية في واشنطن، مع استهداف مسؤولين أمريكيين.

ونقل تقرير الوكالة الذي نشر اليوم عن مسؤولين استخباريين أمريكيين، أن وكالة الأمن القومي اعترضت في يناير الماضي رسائل أشارت إلى أن الحرس الثوري بحث تدبير هجوم على قاعدة «فورت ماكنير» على غرار حادث استهداف مدمرة أمريكية في خليج عدن عام 2000 أسفر عن مصرع 17 بحارا أمريكيا.