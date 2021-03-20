استأنف معارضو الانقلاب في ميانمار الاحتجاجات اليوم (السبت) و سط تزايد الضغط الدولي على المجلس العسكري لوقف قمعه لمؤيدي الديمقراطية وانضمام الدول الآسيوية المجاورة إلى الدول الغربية في إدانة استخدام القوة المميتة تجاه المتظاهرين.وذكرت بوابة ميانمار ناو الإخبارية، أن شخصين قتلا عندما أطلق جنود النار خلال الليل في بلدة موجوك في شمال البلاد، فيما دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ما وصفه باستمرار العنف الوحشي لجيش ميانمار.ونقل المتحدث باسمه عنه قوله: «إن هناك حاجة ماسة إلى رد دولي حازم وموحد»، وطالب مقرر الأمم المتحدة توم أندروز بفرض عقوبات على ما وصفه بـ«هجمات الجنرالات الوحشية على الناس»، قائلاً في تغريدة على تويتر «يجب على العالم أن يرد بمنع حصولهم على المال والسلاح الآن».