اتهمت وزارة العدل الأمريكية، 10 إيرانيين بالالتفاف على العقوبات المفروضة على بلادهم بإخفاء أكثر من 300 مليون دولار في معاملات على مدى نحو 20 عاماً. وأفادت الوزراة في بيان لها اليوم (السبت)، بأنالمتهمين العشرة يشتبه في أنهم اشتروا ناقلتين نفطيتين لصالح إيران بقيمة 25 مليون دولار لكل منهما. وأضافت أن هؤلاء استخدموا أكثر من 70 شركة وهمية مقرها في كاليفورنيا وكندا وهونغ كونغ. وأكدت أن المتورطين يقبعون خارج الولايات المتحدة، ويواجهون عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاماً إذا دانتهم محكمة أمريكية. وأوضح نائب وزير العدل المكلف بقضايا الأمن القومي جون ديمرز، أن المتهمين عملوا على إخفاء تعاملات بمئات ملايين الدولارات لصالح دولة راعية للإرهاب. وقال: لا تخطئوا.. وزارة العدل ستواصل نشر كل الأدوات اللازمة للحد من قدرة النظام الإيراني على استخدام النظام المالي الأمريكي لصالح مؤسساتها الخبيثة.