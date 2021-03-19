دانت مصر بأشد العبارات استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية اليوم (الجمعة)، مصفاة لتكرير البترول في الرياض بعدد من الطائرات المسيرة، ووصفت ماحدث بأنه اعتداء إرهابي جديد استهدف أراضي المملكة الشقيقة. وأكّدت القاهرة شجبها ورفضها الكامل لاستمرار هذه الاعتداءات التخريبية الجبانة التي تُمثل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المملكة وشعبها الشقيق وأمن واستقرار إمدادات الطاقة. وجدّدت مصر وقوفها بجانب السعودية في ما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة.