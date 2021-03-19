أعلنت كوريا الشمالية قطع علاقاتها مع ماليزيا بعد قرار سلطاتها القضائية السماح بترحيل مواطن كوري شمالي إلى الولايات المتحدة وتوعدت واشنطن بأنها ستدفع ثمن هذه الخطوة، بحسب تعبيرها.واعتبرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نقلته «وكالة الأنباء المركزية الكورية» الرسمية، أن «هذه الحادثة الصادمة تمثل نتيجة مباشرة للمؤامرة الناجمة عن الأعمال العدائية للولايات المتحدة من أجل عزل وقمع جمهورية كوريا».ووصفت بيونغ يانغ الولايات المتحدة بـ«المتآمر وراء الكواليس والمسؤول الأساسي عن الحادثة»، مشددة على أنها «ستدفع الثمن المناسب».يذكر أن السلطات القضائية الماليزية، أصدرت يوم 17 مارس قراراً ينص على ترحيل مواطن كوري شمالي إلى الولايات المتحدة في ظل اتهامه بخرق العقوبات الأممية على بيونغ يانغ من خلال غسل الأموال وتوريد سلع كمالية إلى بلاده.