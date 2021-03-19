بعد التراشق بين واشنطن وموسكو ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بـ«القاتل» وتهديده بدفع ثمن تدخله في الانتخابات الأخيرة، أعلن الكرملين، أن عرض بوتين إجراء محادثات مباشرة على الإنترنت مع بايدن لا يزال قائماً.ولفت في تصريحات اليوم (الجمعة)، إلى أنه بالإمكان فعل ذلك يوم الإثنين أو في أي وقت آخر مناسب لبايدن، وقال إن روسيا تستخدم القنوات الدبلوماسية لإتاحة خيارات لعقد فعالية تجمع رئيسي البلدين.وحول ما إذا كانت حرب باردة جديدة قد بدأت مع الولايات المتحدة: أوضح الكرملين «نطمح دائماً للأفضل لكننا نستعد للأسوأ». وشدد على أنه لا يمكن تجاهل تصريحات الرئيس الأمريكي عن نظيره الروسي.وشهدت الفترة الأخيرة تصاعد في حدة التراشق بين موسكو وواشنطن بعد وصف بايدن لبوتين بأنه قاتل، ورد الرئيس الروسي على بايدن أمس الخميس، بأن الناس يرون الآخرين عادة كما يرون أنفسهم. وقال بوتين «أتذكر أيام طفولتي حين اعتدنا أن نردد: من به عيب يراه في الآخرين. هذا ليس نابعاً من فراغ، ليست مجرد مقولة أو لهو أطفال». وتابع: «نحن دوماً نرى خصالنا في الآخرين ونعتقد أنهم فعلا أمثالنا، ولهذا نقيّم أفعالهم ونصدر أحكاماً».وقال بوتين: «مستعد لمباحثات مرئية وصريحة مع بايدن الجمعة أو الإثنين لبحث العلاقات الثنائية وملف الصراعات الإقليمية». واعتبر أنه على الولايات المتحدة وروسيا الحفاظ على علاقتهما.