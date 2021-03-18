فيما لا يزال الوضع مشحوناً بالخلافات، منع رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من دخول مكتب البرلمان والحضور لجلسته العامة، ما أثار توتراً واحتقاناً داخل البرلمان ولا يزال مستمراً حتى الآن.وقال موظفو البرلمان، الذين أغلقوا الباب في وجه موسي، إن قرار منعها جاء بتعليمات كتابية من الغنوشي، وهو ما نددت به موسي وانتقدت عرقلتها وتعطيلها من أداء عملها، واصفة ما حدث بالعملية الممنهجة لإقصاء حزبها وإخراس صوت المعارضة، متهمة رئيس مجلس النواب الغنوشي بتسييس الإدارة لصالحه.وشهد بهو البرلمان اليوم فوضى ومشاحنات وتراشقاً بالتهم بين موسي ونوابها مع نواب حركة النهضة وكتلة ائتلاف الكرامة، وصلت إلى حد العراك والتشابك بالأيدي.وكانت حركة النهضة قد أدانت تعطيل موسي جلستين للبرلمان، معتبرة أن ما تقوم به موسي وكتلتها النيابية من ممارسات وأعمال عنف تهدف إلى تعطيل أعمال البرلمان وتشويه صورته أمام الرأي العام المحلي والدولي.