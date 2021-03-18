وجه رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك اليوم (الخميس) الأجهزة المختصة بإجراء تحقيقات عاجلة للكشف عن ملابسات محاولة الاغتيال التي استهدفت وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي في العاصمة المؤقتة عدن، معبراً عن استنكار وإدانة حكومته الشديد إزاء هذا العمل الإرهابي الآثم.وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة ملاحقة المتورطين ومعاقبتهم، مؤكداً أن الحكومة وبتعاون الجميع لن تألو جهداً في العمل على تعزيز الاستقرار ولن تثنيها مثل هذه المحاولات الإرهابية عن أداء دورها.وقال رئيس الوزراء:«وإذ نطمئن المواطنين على سلامة وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي وعدم إصابته بأي أذى في هذه المحاولة الإجرامية، فإن الحكومة تؤكد أنها ستبقى ثابتة في مواجهة الأعمال الإجرامية والتخريبية وستبذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيق الاستقرار وقيامها بمسؤولياتها وواجباتها»، معتبراً أن العمل الإجرامي يأتي ضمن المحاولات المستميتة من بعض الأطراف التي تسعى إلى عرقلة التوافق واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشتى الطرق والأساليب في إشارة إلى المليشيا الحوثية.وأشار إلى ان كل المحاولات الإجرامية لاستهداف الحكومة وأعضائها لن تثنيها عن القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها في هذه الظروف الصعبة والعمل من أجل خدمة المواطنين ولن تستسلم لكل العراقيل الموضوعة أمامها.