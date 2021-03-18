اتهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات اليوم (الخميس) مليشيا الحوثي بالوقوف وراء مقتل وإصابة 20 مدنياً بينهم نساء وأطفال في قصف عشوائي مكثف استهدفت عدداً من الاحياء السكنية المكتظة بالسكان في عدد من المحافظات خلال يوم واحد.وقالت الشبكة في تقرير لها إن فريقها الميداني رصد مقتل 3 مدنيين وإصابة 8 آخرين، إثر سقوط صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي على سوق شعبية بمدينة مأرب، كما قتل مدني وأصيب اثنان آخران بقصف مدفعي للحوثيين بريف محافظة تعز، وأصيب 6 مدنيين بينهم 4 أطفال وامرأة إثر سقوط قذائف للحوثيين على مدينة حيس بمحافظة الحديدة.وأشار التقرير إلى أن المليشيات الحوثية تقوم بقصف للممتلكات العامة والخاصة بما فيها المستشفيات والمصانع والأسواق ومخيمات النازحين مما جعلها جرائم حرب ضد الإنسانية ترقى لجرائم إبادة جماعية، محملة المليشيا المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم.وطالبت الشبكة بوقف الانتهاكات والتحقيق والمساءلة الجنائية لمرتكبيها، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والإنسانية في إدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل مليشيا الحوثي والضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين والمنشآت المدنية وإيقاف القصف العشوائي والممنهج للأحياء السكنية والمدنيين.وأصيبت امرأة مسنة برصاصة مليشيا الحوثي اليوم في مديرية حيس جنوب الحديدة جراء قصف الأحياء السكنية الواقعة شمال غربي مدينة حيس بالحديدة.