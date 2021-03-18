نجا وزير الخدمة المدنية اليمني عبدالناصر الوالي اليوم (الخميس) من محاولة اغتيال استهدفت موكبه بعبوة ناسفة أثناء مروره بخط المملاح وسط مدينة عدن. ووفقاً لمصادر محلية وأمنية فإن العبوة الناسفة انفجرت أثناء مرور موكب الوزير لكن لم ينجم عنها سقوط ضحايا.وكانت وسائل إعلامية يمنية تحدثت عن إسقاط الدفاعات الجوية للتحالف العربي اليوم طائرتين مسيرتين حوثيتين كانتا تحلقان في سماء محافظة عدن وتقتربان من مقر إقامة الحكومة اليمنية (المعاشيق)، ووفقاً لتلك المصادر فإن جنديين أصيبا جراء سقوط شظايا الطائرتين عليهما.من جهة أخرى، قتل 5 جنود اليوم في هجوم مسلح نفذته عناصر يعتقد أنها من تنظيم القاعدة على نقطة أمنية في منطقة أحور بمحافظة أبين ولاذت بالفرار.وفي سياق آخر، أجبرت مليشيا الحوثي في محافظة إب الموظفين الحكوميين على المشاركة في جبهات القتال، إذ أصدرت توجيهات بوجوب الخدمة الإلزامية للموظفين.ونشرت وثائق حوثية أن المليشيا ألزمت مكاتب الأشغال العامة والأوقاف والنقل والسياحة والإدارة المحلية والزكاة برفد جبهاتهم القتالية بأعداد من المسلحين بشكل إجباري وإلزامي.يتزامن ذلك في الوقت الذي يواصل الجيش الوطني تقدمه في طور الباحة جنوب تعز ومديرية مقبنة غرباً وسط انهيارات كبيرة في صفوف المليشيا الانقلابية، فيما أعلن الجيش الوطني في محافظة حجة أمس أسر 23 مسلحاً حوثياً في 5 مديريات يجري عملية تطهير لها من فلول المليشيا.