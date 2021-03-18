اتهم مكتب حقوق الإنسان في العاصمة صنعاء أمس (الأربعاء) مليشيا الحوثي بارتكاب 21422 انتهاكاً في مدينة صنعاء خلال عام واحد، مؤكداً أن الانتهاكات تنوعت بين القتل والتعذيب حتى الموت، والإخفاء القسري، ونهب الأموال، والتهجير، والاعتداء على الأطفال، والانتهاكات بحق النساء، ونهب المساعدات، وتطييف التعليم.وأوضح تقرير صادر عن المكتب أن مدينة صنعاء شهدت خلال العام الماضي 55 جريمة قتل خارج القانون، و10 وفيات تحت التعذيب، و180 إصابة، و538 اختطافاً تعسفياً، و163 إخفاء قسرياً إضافة إلى 92 عملية فرض إقامة جبرية، مشيراً إلى أن المليشيا ارتكبت 268 جريمة تعذيب ومعاملة قاسية، و426 اعتداء جسدياً، و168 محاكمة عسكرية، و303 اقتحامات ونهب ممتلكات عامة، و482 اقتحام ونهب ممتلكات خاصة، إضافة إلى 471 نهب أموال.وأفاد التقرير بأن المليشيا نفذت 64 حادثة اعتداء على احتجاجات، و455 اعتداء على الحريات العامة، و6362 تعسفاً وظيفياً، و2836 إقامة فعاليات وأنشطة طائفية، و2676 انتهاكاً ضد الطفولة، و564 انتهاكاً ضد المرأة، و326 نهب معونات ومساعدات إغاثية، و32 اعتداء على طواقم إغاثة، و539 عملية تهجير، و3518 انتهاكاً ضد حرية التنقل، و894 تجنيد أطفال.