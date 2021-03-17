قضت محكمة أمن الدَّولة الأردنية اليوم (الأربعاء)، بالإعدام شنقاً حتى الموت على 6 من مرتكبي جريمة «فتى الزرقاء»، أحدهم حُكم غيابياً، وحكمت بسجن متهم 10 سنوات، وآخر 15 سنة، واثنين آخرين لمدة سنة، وبرأت المحكمة 7 متهمين آخرين.وكان 17 متهماً أحدهم فار من وجه العدالة، اختطفوا صالح (16 عاماً)، الذي لقب بفتى الزرقاء قبل نحو 6 أشهر، من مدينة الهاشمية، ونقله إلى منطقة خالية من السكان شرقي محافظة الزرقاء وقاموا بالاعتداء عليه، وبتر يديه، وإعتام إحدى عينيه، وإيذاء الأخرى، وتركوه في منطقة خالية من السكان، وبعيدة عن أقرب مستشفى 7 كيلومترات.وأسندت المحكمة للمتهمين 9 تهم من بينها الإرهاب، وترويع المجتمع، وتشكيل عصابة أشرار، وهتك العرض، والخطف الجنائي، وإحداث عاهة دائمة، وحيازة سلاح ناري غير مرخص، ومقاومة رجال الأمن العام، والشروع بالقتل. واستمعت المحكمة على مدار خمسة أشهر لـ 26 شاهد نيابة عامة، وقدَّم محامو الدفاع بيناتهم الدِّفاعية.