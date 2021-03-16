أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم (الثلاثاء) أن بلاده ستبني شراكة أمنية مع عدة دول، بينها السعودية، مؤكدا أن «التهديد الإرهابي في البلاد ما زال مرتفعاً». وقال جونسون إن «قوة الصين المتزايدة تشكل أبرز تحديات العقد الحالي»، بينما اعتبر أن «روسيا تبقى الخطر الأكبر في منطقة الأطلسي».في سياق آخر، قال رئيس الوزراء البريطاني إن انتشار جائحة كورونا سرّع من تدهور الديموقراطية والتعددية حول العالم.وأعلنت بريطانيا اعتزامها زيادة مخزونها من الأسلحة النووية، في تغيير لسياستها لنزع هذا السلاح بعد نهاية الحرب الباردة. وذكرت مراجعة حكومية للشؤون الدفاعية والأمنية والسياسة الخارجية أن التهديدات الناشئة تجعل من غير الممكن مواصلة الوفاء بالتزامها لتقليل الرؤوس الحربية. ولفتت إلى أن البلاد ستتجه لامتلاك مخزون إجمالي من الأسلحة النووية لا يتجاوز 260 رأساً حربية.