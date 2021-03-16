دعا رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، إلى ترسيخ وتعزيز منظومة حقوق الإنسان في الدول العربية، مؤكداً أنها تمثل إحدى الأولويات الرئيسية التي يعمل عليها البرلمان العربي، انطلاقاً من المبادئ العالمية المستقرة لحقوق الإنسان، التي تلتزم بها الدول العربية.وقال في بيان بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يوافق اليوم (الثلاثاء)، إن الاحتفال بهذا اليوم يأتي في وقت تواجه فيه الدول العربية حملة ممنهجة للتدخل في شؤونها الداخلية وفرض الوصاية الخارجية عليها تحت دعاوي حماية حقوق الإنسان. وأعلن أن البرلمان العربي سيخصص جلسته القادمة بشكل كامل لمناقشة هذا الموضوع من مختلف جوانبه.وأثنى رئيس البرلمان العربي على تخصيص الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان هذا العام تحت شعار «الحق في الصحة»، معتبراً أن التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان عموماً، ولكنه يكتسب أهمية استثنائية في الوقت الحالي، إذ ما تزال جائحة كورونا تلقي بتحديات غير مسبوقة على الدول العربية ودول العالم.ونوه بالجهود المقدرة التي تبذلها الدول العربية لمواجهة جائحة كورونا، سواء على مستوى الدول أو في إطار الجامعة العربية، داعياً إلى الاستفادة من الدروس القاسية التي أفرزتها الجائحة لتعزيز العمل العربي المشترك وتطوير خطط مستقبلية لتعزيز جاهزية ومناعة النظم الصحية في الدول العربية لمواجهة أية أزمات مستقبلية.