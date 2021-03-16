أعرب البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين لهجوم مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تجاه مدينة خميس مشيط، جنوبي المملكة، بإطلاق صاروخين باليستيين، تصدت لهما بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية.

ودعا البرلمان العربي إلى ضرورة تحرك دولي عاجل وحاسم لوقف تصعيد المليشيا الانقلابية واستهدافها المتكرر للمدنيين والأعيان المدنية في السعودية، والذي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها الدائم بجميع القوانين والأعراف الدولية وسعيها المستمر إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، تنفيذاً للأجندة الإيرانية التخريبية.

وجدد البرلمان العربي تضامنه ووقوفه التام مع المملكة العربية السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، مشدداً في الوقت ذاته على أن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة العربية السعودية هو تهديد لمنظومة الأمن القومي العربي.